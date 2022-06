Angajatii in pandemie au promovat examenul pe post la spitalul din Slobozia. Cati medici au ramas sa profeseze

La Spitalul Judetean din Slobozia au fost angajate in perioada pandemiei 59 de persoane, dintre care cinci medici. In urma concursului organizat de unitatea medicala, 52 dintre acestea au reusit sa promoveze pe post. Medicii au anuntat ca nu doresc sa-si continue activitatea la Slobozia. Asistenti, infirmieri, brancardieri, ingrijitoare, toti au avut un salariu net de aproximativ 4.500 de lei, in functie de sporuri, ture de noapte, sambete si duminici lucrate. Pentru toti acestia, unitata ... citeste toata stirea