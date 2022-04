Aproape 18.000 de chestionare, completate prin autorecenzare in Ialomita

Directia Judeteana de Statistica Ialomita informeaza ca in intervalul 14-28 martie 2022 al perioadei de autorecenzare pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021 au fost completate peste 17.800 de chestionare Peste 17.800 de chestionare au fost completate la nivelul judetului Ialomita prin autorecenzare, in perioada 14-28 martie, conform Directiei Judetene de Statistica. Dintre acestea, 7.755 au fost completate in mediul urban (43,5%) si 10.058 in mediul rural (56,5%). Cele mai multe ... citeste toata stirea