Au inceput lucrarile la pasajul Drajna. Mobilizare masiva pe santier

Mobilizare masiva pe santierul de la Drajna, acolo unde au inceput lucrarile de construire a pasajului rutier. Zeci de utilaje au fost montate in zona pentru executia drumului. Constructia supraterana va avea o lungime de 2,7 km, iar pasajul propriu-zis se va intinde pe aproximativ 300 de metri. In luna februarie a anului trecut an a fost semnat contractul de achizitie a lucrarilor de proiectare si executie pentru pasajul cu o lungime de 2,779 km.Pasajul de la Drajna va fi parte integranta a ... citeste toata stirea