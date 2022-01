Au intrat cu masina intr-un cap de pod. Patru persoane au fost ranite in impact

Patru persoane au ajuns duminica seara la spital, in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Gura Ialomitei. Masina in care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Accidentul rutier s-a produs pe raza comunei Gura Ialomitei, pe DJ 213, duminica seara, 9 ianuarie, in jurul orei 19.00. Conform ISU Ialomita, in incident a fost implicat un autoturism care a parasit partea carosabila si a intrat intr-un cap de pod. La locul solicitarii s-au deplasat de urgenta doua echipaje din cadrul ... citeste toata stirea