Bacalaureat 2022. Sunt 1.548 absolventi care sustin examenul in Ialomita

Examenul de Bacalaureat 2022 incepe luni, 6 iunie, cu evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. In judetul Ialomita s-au inscris pentru sustinerea examenului 1.548 de candidati. Conform Inspectoratului Scolar Judetean Ialomita, 1.361 dintre absolventi sunt din promotia curenta, iar 187 de candidati sunt din promotiile anterioare. Examenul se va sustine in 17 licee, desemnate centre de examen.Bacalaureat 2022 debuteaza cu evaluarea competentelor de comunicare ... citeste toata stirea