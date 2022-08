Barbat disparut in raul Ialomita, cautat de pompieri si scafandri

Un barbat, despre care se presupune ca s-a inecat in raul Ialomita, este cautat de pompierii din Urziceni, alaturi de un echipaj de scafandri de la ISU Bucuresti-Ilfov. Autoritatile din Urziceni sunt in alerta de miercuri dupa-amiaza, 17 august, pentru cautarea unei persoane care s-ar fi inecat in raul Ialomita, in localitatea Crasanii de Jos. Doua echipaje de salvatori din cadrul Detasamentului de pompieri Urziceni au intervenit cu o autospeciala de descarcerare, o ambulanta SMURD si o barca, ... citeste toata stirea