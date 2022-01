Botez cu zeci de invitati, spart de politisti la Urziceni. Cate amenzi s-au aplicat

Zeci de persoane care participau la un botez la Urziceni, Ialomita, au fost amendate de politistii care au decins la adresa unde se desfasura petrecerea. Sambata, 29 ianuarie, in jurul orei 15.00, politistii din Urziceni, Ialomita, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la domiciliul unui barbat in varsta de 32 de ani este organizat un eveniment privat, la care participa mai multe persoane. In incinta imobilului, la petrecerea de botez. au fost identificate 45 de persoane, care au fost ... citeste toata stirea