Campurile din Ialomita, parjolite de foc. 11 incendii au fost raportate in weekend

Doua zile de foc pentru pompierii ialomiteni care, in weekend, au fost solicitati sa intervina pentru stingerea mai multor incendii de vegetatie uscata. Peste 25 de hectare de vegetatie uscata au fost parjolite de flacari in mai multe localitati din judetul Ialomita, in cele mai multe dintre situatii cauza incendiilor fiind folosirea intentionata a sursei de aprindere.In comuna Garbovi au ars aproximativ 1,5 hectare de vegetatie uscata, in satul Cotorca, comunele Jilavele si Vladeni, dar si ... citeste toata stirea