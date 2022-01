Cel mai modern Ambulatoriu din Baragan a fost deschis la Fetesti. La cat se ridica investitia cu fonduri Regio

Finalizat in luna decembrie 2021, noul Ambulatoriu de la Spitalul municipiului Fetesti, Ialomita, dotat cu aparatura performanta, a fost inaugurat la sfarsitul saptamanii trecute. Investitia a fost realizata cu fonduri europene in valoare de 10,6 milioane de lei. Conform autoritatilor locale, inaugurarea a fost facuta dupa ce s-a incheiat pregatirea personalului pentru folosirea aparaturii medicale achizitionate. Totodata, a fost nevoie si de vizita in teren a specialistilor de la Comisia ... citeste toata stirea