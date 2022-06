Centru medical la standarde europene intr-o comuna din Ialomita. La cat se ridica investitia

Un centru medical la standarde europene a fost inaugurat vineri, 10 iunie, in comuna ialomiteana Stelnica. Investitie a fost realizata cu fonduri din Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) II si se ridica la aproximativ doua milioane de lei. Centrul medical, care il are drept ocrotitor pe patronul spiritual al comunitatii - Sfantul Pantelimon, pune la dispozitia cetatenilor, in cei aproximativ 600 de metri patrati, servicii medicale ORL, Oftalmologie, medicina de familie, medicina ... citeste toata stirea