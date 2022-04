Descinderi la traficanti de droguri din Ialomita. Politia a confiscat cocaina si un pistol cu glont

Politistii de la Combatere a Criminalitatii Organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Ialomita au efectuat descins marti, 19 aprilie, in municipiul Fetesti si comunele Vladeni si Bordusani, Ialomita, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc. Au fost puse in executare doua mandate de aducere. In urma perchezitiilor au fost descoperite si ridicate aproximativ 40 de grame de cocaina, doua cantare electronice de mare precizie, un pistol cu glont, cu doua incarcatoare si ... citeste toata stirea