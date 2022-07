DN2, "drumul mortii" pentru sute de romani. Ce solutie exista pentru a evita tragediile

Un groaznic accident rutier soldat cu decesul a patru persoane si ranirea altor cinci, petrecut recent pe DN2, in afara localitatii ialomitene Sinesti, aduce din nou in discutie siguranta rutiera pe aceasta sosea. Accidentul s-a produs pe soseaua unde, in urma cu 16 ani, a pierit fulgerator indragita interpreta Laura Stoica, alaturi de iubitul sau, Cristian Margescu. Tot pe DN2, in apropiere de localitatea Cosereni, si-a gasit sfarsitul cuplul de artisti basarabeni Aldea-Teodorovici care, in ... citeste toata stirea