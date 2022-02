Fata de 14 ani, ranita grav in timp ce traversa strada prin loc nepermis

O faa in varsta de 14 ani a fost accidentata grav in comuna Barbulesti, Ialomita, traversand strada prin loc nepermis. Soferul masinii este anchetat pentru vatamare corporala din culpa. Accidentul a avut loc vineri, 18 februarie, in jurul orei 12.00, pe raza comunei Barbulesti, Ialomita, si s-a soldat cu vatamarea corporala a unui pieton. Conform IPJ Ialomita, un barbat, in varsta de 39 de ani, din municipiul Urziceni, care conducea un autoturism pe DN1D, in interiorul localitatii Barbulesti, a ... citeste toata stirea