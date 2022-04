Haine contrafacute, in valoare de 220.000 de lei, confiscate in Ialomita. Cum era vanduta marfa

Sute de articole vestimentare si incaltaminte contrafacute, in valoare de 220.000 de lei, au fost confiscate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma a doua descinderi la punctele de lucru ale unei societati comerciale din Urziceni si Fetesti. La data de 20 aprilie, politistii ialomiteni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Urziceni, au pus in executare doua mandate de perchezitie, in municipiile Urziceni si Fetesti. ... citeste toata stirea