Horia Brenciu, in concert la cel mai mare festival pentru tineri din Ialomita. Pe cine inlocuieste

Cel mai mare festival pentru tineri din Ialomita se incheie duminica seara, 10 iulie. Horia Brenciu, care l-a inlocuit pe Tudor Chirila si trupa Vama, a pregatit un show de zile mari. "Din motive medicale, Vama trebuie sa anuleze si concertul din data de 10 iulie, dar urmareste Freeland de la distanta. Ii uram lui Tudor sa se reintoarca in curand pe scena si revenim in scurt timp cu un update de line up. Multumim pentru intelegere, freelanders!", au anuntat organizatorii festivalului pe o ... citeste toata stirea