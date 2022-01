Ialomita: Un mort si doi raniti intr-un accident produs pe DN 2, fiind implicate doua autoturisme si un TIR - FOTO

O persoana a murit, iar alte doua au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, vineri seara, pe DN 2, in afara localitatii Cotorca din judetul Ialomita. In accident au fost implicate doua autoturisme si un TIR. Conform ISU Ialomita, accidentul rutier s-a produs pe DN 2, in zona satului Cotorca din comuna Ciocarlia. La locul interventiei au fost trimise trei echipaje din cadrul Detasamentului de pompieri Urziceni cu o autospeciala de stingere, o descarcerare si o ambulanta SMURD, in ... citeste toata stirea