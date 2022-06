Incendiu puternic in Ialomita. O femeie a sfarsit carbonizata in propria locuinta

O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani a fost gasita carbonizata de pompierii care au venit sa stinga incendiul care a cuprins o locuinta din comuna Ciocarlia. Interventia a avut loc in seara zilei de miercuri, 22 iunie, in comuna Ciocarlia, unde echipajele au actionat pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuinta si o anexa.La locul solicitarii s-au deplasat de urgenta trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Urziceni, cu doua autospeciale de stingere ... citeste toata stirea