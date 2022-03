Incendiu puternic in satul Horia. Ard tone de furaje dintr-o rezerva, in camp

Zeci de pompieri din judetele Ialomita si Calarasi au actionat toata noaptea la o rezerva de furaje aprinsa in camp, in satul Horia din comuna Axintele. Misiunea continua si sambata, 12 martie. Conform ISU Ialomita, incendiul a izbucnit in seara zilei de 11 martie, in zona de competenta al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Calarasi care, din cauza arderii foarte mari, a solicitat in sprijin si forte de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,,Barbu Catargiu" al judetului Ialomita. ... citeste toata stirea