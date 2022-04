Incendiu violent la o casa din Barcanesti. De la ce a pornit focul care a facut prapad

O lumanare aprinsa, lasata nesupravegheata, a facut ravagii intr-o locuinta din comuna ialomiteana Barcanesti. In prima zi de Paste, casa a fost cuprinsa de un incendiu violent. Salvatorii de la ISU Ialomita au fost alertati duminica seara, 24 aprilie, in jurul orei 23.00 despre producerea unui incendiu in localitatea Barcanesti.La fata locului s-au deplasat de urgenta trei echipaje de salvatori din cadrul Detasamentului de Pompieri Urziceni, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si ... citeste toata stirea