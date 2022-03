Marturii cutremuratoare despre prabusirea aeronavei MIG-21: "Sa zbori cu o epava nu e chiar usor"

Un fost angajat al Bazei Aeriene 86 Borcea face dezvaluiri cutremuratoare. Barbatul spune ca pilotii sunt pregatitii de zbor in orice conditii si stiu ce riscuri isi asuma. Pilotul aeronavei MIG-21 LanceR care s-a prabusit miercuri seara, 2 martie, in judetul Constanta, activa la Baza Borcea. Costinel Iosif Nita, pilotul aeronavei MiG-21 LanceR care s-a prabusit miercuri seara, 2 martie, in judetul Constanta, avea 31 de ani, iar din anul 2014, indeplinea functia de pilot in cadrul Escadrilei ... citeste toata stirea