Moastele Sfantului Ioan Botezatorul, aduse la Urziceni. Procesiuni religioase timp de trei zile

In anul in care se implinesc 20 de ani de la sfintirea catedralei Urziceni, racla cu un fragment din moastele Sfantului Ioan Botezatorul va sosi in oras. Joi, 19 mai, la ora 15.30, o delegatie de la Manastirea Plumbuita din Bucuresti va sosi cu sfintele odoare la Urziceni. Preoti, credinciosi si copii purtand flori in maini vor intampina sfintele moaste in Centrul Vechi, la monumentul Eroilor. De asemenea, va fi adusa si racla cu un fragment din moastele Sfantului Nectarie, ce se gaseste la ... citeste toata stirea