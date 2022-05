Muzeul nerenovat de peste 40 de ani isi schimba infatisarea. Cati bani europeni se investesc

Nerenovat de mai bine de 40 de ani, Muzeul Judetean Ialomita intra in modernizare. Acesta va fi reabilitat energetic cu fonduri nerambursabile Regio in valoare de peste 5,3 milioane de lei. Contractul de finantare a fost semnat, la sfarsitul saptamanii trecute, de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, alaturi de Consiliul Judetean Ialomita. Bugetul investitiei are o valoare totala de 5.349.675,70 lei, din care aproape 4,55 milioane de lei este valoarea eligibila nerambursabila ... citeste toata stirea