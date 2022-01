O noua campanie de testare anti-COVID a cetatenilor, pe banii Primariei Slobozia

Autoritatile din Slobozia au decis, din cauza numarului mare de infectari, sa redeschida Punctul de testare gratuita anti-COVID, dupa ce prima etapa a campaniei s-a incheiat pe 23 decembrie 2021. Astfel, incepand din data de 18 ianuarie, Punctul de testare functioneaza din nou, in Piata Revolutiei, de luni pana vineri, in intervalul orar 08.30-16.30. "Venim in sprijinul locuitorilor Municipiului Slobozia cu continuarea campaniei de testare gratuita a populatiei pentru a controla pe cat posibil ... citeste toata stirea