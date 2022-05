Patru adolescenti au facut prapad in cimitirul din Facaeni, Ialomita. Cruci dislocate si placi de granit distruse

Dezastru au lasat in urma patru adolescenti teribilisti care s-au distrat in cimititul din localitatea Facaeni, Ialomita. Copiii au dislocat 20 de cruci din beton, au distrus doua placi de granit, candelabre si au pus la pamant gardurile unor locuinte din apropiere. Duminica, 8 mai, Politia Municipiului Fetesti a fost sesizata cu privire la faptul ca mai multe morminte din cimitirul comunal Facaeni au fost distruse.Politistii s-au deplasat la fata locului si in urma cercetarilor efectuate au ... citeste toata stirea