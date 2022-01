Patru suspecti de furt, retinuti de politisti dupa descinderi in Ialomita si Calarasi

Patru persoane au fost retinute in urma perchezitiilor domiciliare de joi, 27 ianuarie, efectuate de politistii din Ialomita si Calarasi, la persoane banuite de furturi din locuinte si societati comerciale. In 27 ianuarie, oamenii legii au pus in executare 5 mandate de perchezitii domiciliare, in municipiul Slobozia si localitatile Ograda si Fratilesti din judetul Ialomita si comuna Dor Marunt, din judetul Calarasi. Fortele de ordine au descins la locuintele unor pesoane banuite de furturi din ... citeste toata stirea