Perchezitii la suspecti de furt din Ialomita si Calarasi. La cat se ridica paguba

Politistii din Slobozia au descins joi dimineata, 27 ianuarie, la cinci adrese, in judetele Ialomita si Calarasi, la persoane banuite de furt. Perchezitiile sunt efectuate la locuintele unor persoane banuite de furturi din sediile unor societati comerciale si din locuinte. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de aproximativ 30.000 de lei. Conform IPJ Ialomita, in acest dosar vor fi puse in executare 4 mandate de aducere. La actiune participa luptatorii Serviciului pentru ... citeste toata stirea