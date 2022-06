Pesta porcina a reaparut in Ialomita, la trei saptamani de la stingerea focarelor de boala

Desi au fost stinse toate focarele in urma cu trei saptamani, veterinarii din Ialomita au din nou batai de cap. Pesta porcina a reaparut in Baragan, in gospodaria unui localnic. De altfel, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Ialomita a anticipat o astfel de situatie, avand in vedere ca populatia ignora regulile de biosecuritate. Conform medicilor veterinari, 28,3% din cele 81 de exploatatii verificate in luna mai nu respectau normele de prevenire a bolii. Drept ... citeste toata stirea