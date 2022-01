Petrecere la restaurant cu nevaccinati, oprita de politisti. Cate amenzi s-au aplicat

O petrecere organizata intr-un restaurant din Slobozia, in weekend, a fost oprita de politisti. Un grup de 14 persoane au fost amendate pentru ca nu aveau certificate de vaccinare. Sambata, 8 ianuarie, in jurul orei 21.00, politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la un local din municipiul Slobozia este o petrecere privata in desfasurare. In incinta restaurantului au fost identificate aproximativ 40 de persoane, 14 dintre acestea fiind sanctionate contraventional pentru faptul ... citeste toata stirea