Rusaliile, la manastirea din Slobozia. Sfanta Liturghie, oficiata de preasfintitul Vincentiu

Preasfintitul Parinte Episcop Vincentiu a savarsit in Duminica Rusaliilor, 12 iunie, Sfanta Liturghie arhiereasca in biserica Manastirii "Sfintii Voievozi" din Slobozia. In cuvantul de invatatura adresat credinciosilor prezenti, Preasfintia Sa a explicat insemnatatea marelui praznic al Pogorarii Duhului Sfant, ziua venirii in lume, intr-un chip nou, a Duhului Sfintitor, rod al Jertfei si Invierii Mantuitorului Iisus Hristos, pentru ca toti oamenii, care cred in Hristos, sa se poata bucura de ... citeste toata stirea