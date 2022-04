Sofer ranit intr-un accident la Slobozia. Masina lui s-a rasturnat pe carosabil

O persoana a fost ranita marti, 12 aprilie, la Slobozia, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat pe carosabil. Marti dupa amiaza, 12 aprilie, in jurul orei 17.30, pe raza municipiului Slobozia s-a produs un accident de circulatie, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.Incidentul s-a produs ca urmare a coliziunii dintre doua autoturisme, unul dintre acestea rasturnandu-se pe partea carosabila. Unul dintre ... citeste toata stirea