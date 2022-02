Suspecti de furt cautati de politistii tulceni, prinsi in trafic, in Ialomita

Patru persoane, banuite de furt in judetul Tulcea, au fost depistate in trafic de politistii ialomiteni, in cadrul unui filtru rutier pe DN2A. Cei patru suspecti au fost descoperiti, in urma cu doua zile, in timp ce politistii rutieri au oprit pentru control un autoturism, pe raza localitatii Andrasesti. Masina oprita era condusa de o femeie, in varsta de 29 de ani, din judetul Constanta.De asemenea, politistii au identificat in autoturism alte trei persoane, cu varste cuprinse intre 31 si 46 ... citeste toata stirea