Sute de voluntari pun umarul la infiintarea padurii urbane din Urziceni

Zeci de arbori din mai multe specii vor da nastere unei paduri urbane in parcul Tineretului din Urziceni. Startul plantarilor se va da sambata, 19 martie, astfel ca cine doreste sa dea o mana de ajutor si sa planteze un copac poate veni de dimineata in parc, au anuntat autoritatile locale. Metoda Miyawaki ajunge in Urziceni. Voluntarii sunt asteptati sa se inscrie pe 19, 20, 26 si 27 martie pentru a infiinta o padure urbana miniaturala de... 8640 mp in inima orasului. Dezvoltat in anii '70 de ... citeste toata stirea