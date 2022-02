Tragedie la iesirea din Slobozia. Tanar de 27 de ani, mort intr-un cumplit accident

Un tanar in varsta de 27 de ani a murit marti dimineata, 22 februarie, sub rotile unei masini, intr-un cumplit accident. Victima nu ar fi fost observata in timp ce mergea pe marginea drumului. In dimineata zilei de marti, 22 februarie, in jurul orei 04.30, la iesire din municipiul Slobozia, catre Urziceni, s-a produs un accident rutier, soldat cu decesul unui pieton.Din primele cercetari se pare ca soferul unei autoutilitare nu l-ar fi vazut mergand pe marginea drumului. Conform IPJ Ialomita, ... citeste toata stirea