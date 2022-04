Trei condamnati care se sustrageau pedepsei cu inchisoarea, capturati de politisti

Trei persoane urmarite sau care se sustrag de la executarea unor pedepse cu inchisoarea au fost depistate si incarcerate de politistii ialomiteni de la Investigatii Criminale. Astfel, oamenii legii au depistat o femeie in varsta de 26 de ani, din comuna Barbulesti, Ialomita, pe numele careia instanta a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii de 1 an, pentru savarsirea infractiunii de fals privind identitatea. Aceasta a fost condusa si incarcerata in Penitenciarul de Femei Ploiesti - ... citeste toata stirea