Zeci de tone de furaje, mistuite de foc in satul Orezu, Ialomita

Aproximativ 30 de tone de furaje au fost mistuite de flacari, intr-un incendiu izbucnit in satul Orezu, din comuna Ciochina. Alerta s-a dat in 11 ianuarie, in jurul orei 14.00, cand salvatorii din cadrul Garzii de interventie Slobozia au fost solicitati sa intervina pentru stingerea focului urias izbucnit intr-o gospodarie.Trei echipaje de interventie cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD s-au deplasat de urgenta la locul solicitarii. Salvatorii au fost ... citeste toata stirea