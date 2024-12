Vizita premierului slovac Robert Fico la Kremlin, criticată de Zelenski. Proteste în capitala Bratislava: „Miroase a trădare”

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, şi-a atras critici din întreaga Europă, dar şi din partea propriului popor după vizita sa surpriză la Moscova, duminică, unde a avut discuţii faţă în faţă cu Vladimir Putin. În capitala Slovaciei, Bratislava, oamenii au ieşit luni pe străzi pentru a protesta, afişând pancarte în sprijinul Ucrainei, precum şi reprezentări deloc măgulitoare ale premierului lor. Pe un banner scria simplu: „Miroase a trădare”, relatează Sky News.

După cancelarul austriac Karl Nehammer şi premierul maghiar Viktor Orban, Robert Fico este doar al treilea lider al UE care îl vizitează pe Vladimir Putin la Moscova de când liderul rus a ordonat invadarea Ucrainei, în februarie 2022.

🇸🇰 The crowd chanted "Traitor". A protest was held in Bratislava against Fico's visit to Moscow, where he met with putin. pic.twitter.com/LI0O6qjKIT

Mr. President, collaborator fico doesn ´t act in the name of (still) majority of Slovak citizens. We are sorry for this. You and heroic people of UA will always have our supoort. The day before Xmas ths of people protesting against him in (half empty) Bratislava. pic.twitter.com/zeO2eRxlRL