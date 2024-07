O țară europeană a primit primele două avioane de luptă F-16 fabricate în SUA. „Vor îmbunătăţi semnificativ forţele noastre armate” FOTO

Slovacia a primit primele două avioane de luptă F-16 fabricate în SUA, despre care guvernul spune că vor spori semnificativ capacităţile de apărare ale ţărilor membre ale NATO şi UE, conform AFP.

Bratislava va primi în cele din urmă un total de 14 aeronave în cadrul unui contract în valoare de 1,6 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari), cea mai mare achiziţie militară făcută vreodată de această ţară.

Aceste aeronave au fost destinate să înlocuiască flota îmbătrânită de avioane de luptă MiG-29 proiectate de sovietici.

Anul trecut, Slovacia şi-a donat MiG-urile imobilizate Ucrainei, devenind al doilea membru NATO, după Polonia, care se angajează să furnizeze aceste aeronave Kievului.

"Noile F-16 vor îmbunătăţi semnificativ capacităţile forţelor noastre armate şi ne vor permite să ne protejăm ţara mai eficient", a transmis marţi, 23 iulie, Ministerul Apărării într-un comunicat.

Primele două avioane F-16 furnizate în cadrul acordului din 2018 au aterizat luni seara la baza militară Kuchyna din vestul Slovaciei.

🇸🇰#Slovakia: The first two Slovak @LockheedMartin F-16C Block 70 fighter jets (No.1002 and No.1003) landed at the Malacky-Kuchyňa (LZMC) air base this evening.

Slovakia has ordered a total of 14 F-16C/D Block 70 in 2018 for $1.6 billion. Delivery of all the aircraft is expected… pic.twitter.com/ON8SvnXwPB