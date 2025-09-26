Slovacia a adoptat un amendament care restrânge drepturile minorității LGBTQIA+, în ciuda avertismentului Comisiei de la Veneția

Premierul naționalist slovac Robert Fico a reușit vineri, 26 septembrie, să treacă prin Parlament un amendament constituțional care limitează drepturile persoanelor LGBTQIA+, în ciuda absenței opoziției din plen. Noua prevedere stabilește primatul dreptului național asupra dreptului european, în ciuda avertismentului Comisiei de la Veneția că această legislație încalcă angajamentele internaționale ale țării.

Textul adoptat în ciuda boicotului opoziției restrânge drepturile cuplurilor de același sex și îngreunează schimbarea genului persoanelor transgender, a primit 90 de voturi „DA” dintre cei 99 de deputați prezenți.

Votul, prevăzut inițial miercuri, a fost anunțat ca fiind amânat sine die, din cauza lipsei unei majorități, după care a fost introdus pe agenda Parlamentului vineri.

Opoziția nu a luat parte la vot.

La sfârșitul lui ianuarie, după publicarea acestui proiect de amendament, premierul naționalist Robert Fico a invocat „tradițiile, moștenirea culturală și spirituală a strămoșilor noștri” pentru a ridica „un baraj constituțional împotriva progresismului” și restabilirea „bunului simț”.

„Noi avem două sexe, masculin și feminin”, definite la naștere, se arăta în proiectul guvernamental, care a preluat astfel cuvintele pe care președintele american Donald Trump le-a spus în ziua învestirii sale.

„Suveranitatea” Slovaciei la 21 de ani de la aderarea UE

„Sexul nu poate fi modificat decât din motive serioase, potrivit modalităților care vor fi stabilite de lege”, se arăta în proiectul amendamentului.

Adopția copiilor este rezervată doar cuplurilor heterosexuale căsătorite, cu excepții rare, potrivit textului.

Proiectul amendamentului prevedea că „suveranitatea” Slovaciei în acest tip de „probleme culturale și etice” prevalează asupra dreptului european.

Într-un aviz prezentat miercuri, Comisia de la Veneția - organul consultativ al Consiliului Europei (CoE), alcătuit din experți în drept constituțional - punea Slovacia în gardă să nu adopte un astfel de amendament.

Potrivit Comisiei de la Veneția, statele nu ar trebui să creeze conflicte între „probleme culturale” și tratate internaționale pe care le-au semnat.

Slovacia este membră a Uniunii Europene (UE) din 2004 și s-a angajat să respecte drepturile fundamentale, la aderare.

