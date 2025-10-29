Țara europeană în care mersul repede pe trotuare va fi în curând ilegal. Cu câți km/oră ar trebui să meargă un pieton pentru a respecta legea. "Dacă fugi după autobuz iei amendă?"

Mersul repede pe trotuare va fi în curând ilegal într-o țară a Uniunii Europene, odată cu modificările legii pentru prevenirea accidentelor pe trotuare, scrie Politico.

În Slovacia, poți merge pe jos doar cu 6 kilometri pe oră dacă vrei să respecți legea.

Marți după-amiază, 28 octombrie, parlamentul de la Bratislava a adoptat un amendament la legea rutieră care stabilește viteza maximă permisă pe trotuare în zonele urbane la 6 km/h.

Limita se aplică pietonilor, bicicliștilor, skaterilor și utilizatorilor de trotinete electrice și trotinete electrice - toți aceștia având voie pe trotuare - și are ca scop evitarea coliziunilor frecvente.

„Scopul principal este creșterea siguranței pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de coliziuni cu utilizatorii de trotinete”, a declarat autorul amendamentului, Ľubomír Vážny, din partidul populist de stânga Smer al premierului Robert Fico, care face parte din coaliția de guvernământ.

Amendamentul va fi util în dovedirea încălcărilor, a declarat legislatorul, „în special în cazurile în care este necesar să se determine în mod obiectiv dacă se deplasau cu o viteză mai mare decât cea considerată o viteză adecvată în zonele destinate în principal pietonilor”.

Deși legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, susținătorii nu au precizat public cum intenționează să o aplice.

Ads

Viteza medie de mers pe jos variază de obicei între 4 și 5 km/h. Cu toate acestea, Fundația Britanică a Inimii raportează că un ritm de 6,4 kilometri pe oră este considerat moderat pentru cineva cu o condiție fizică excelentă.

Opoziția a criticat schimbarea, și chiar și Ministerul de Interne slovac a declarat că ar fi mai potrivit să se interzică trotinetele electrice pe trotuare decât să se impună o limită generală de viteză.

Martin Pekár, din partea partidului liberal de opoziție, Slovacia Progresistă, a declarat că pietonii se confruntă cu pericolul din partea mașinilor, nu a bicicliștilor sau trotinetelor, și că amendamentul penalizează transportul sustenabil.

„Dacă vrem mai puține coliziuni, avem nevoie de mai multe piste de biciclete sigure, nu de limite absurde care sunt fizic imposibil de respectat”, a spus Pekár. „La viteza menționată, un biciclist își poate menține echilibrul cu greu”, a adăugat el.

Amendamentul a stârnit un val de amuzament pe rețelele de socializare, unii întrebându-se dacă alergarea pentru a prinde un autobuz ar putea duce la amenzi.

Ads