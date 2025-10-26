Furie uriașă în Slovenia după decesul unui bărbat bătut de un grup de romi. Doi miniștri demisionează

Autor: Andreea Deaconescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 19:55
408 citiri
Ambulanță Foto: Pixabay

Miniștrii sloveni de Interne și de Justiție au demisionat duminică, 26 octombrie, în urma decesului unui bărbat agresat de un grup de romi, un caz care a provocat o puternică indignare în Slovenia.

"Nu ar fi trebuit să se întâmple așa ceva. Miniștrii în cauză și-au asumat responsabilitățile și au demisionat", a anunțat premierul liberal Robert Golob, într-o conferință de presă după o ședință de urgență dedicată acestui caz.

Ministrul de Interne, Bostjan Poklukar, și colega sa de la Justiție, Andreja Katic, vor rămâne în post până la numirea succesorilor lor, a adăugat el.

Un bărbat de 48 de ani a fost atacat sâmbătă, 25 octombrie, în fața unui bar din Novo Mesto, în sud-estul țării, și a murit mai târziu la spital, potrivit agenției slovene STA.

Conform presei slovene, victima a fost bătută după ce sosise să îl ia pe fiul său, care fusese amenințat de grup.

Poliția a anunțat arestarea unui tânăr de 21 de ani cu cazier judiciar.

Tensiunile cu comunitatea romă locală s-au intensificat la Novo Mesto în ultimul an, într-un context de creștere a micii infracționalități și a violențelor comise de această minoritate.

Sute de persoane s-au adunat duminică dimineața la Novo Mesto pentru a aduce un omagiu victimei, au relatat media locale.

"Aceste violențe dovedesc că problema romilor, asupra cărei noi tragem semnale de alarmă de mult timp, se agravează și că instituțiile publice nu au luat măsuri în ciuda gravității situației", a reacționat primarul din Novo Mesto, Gregor Macedoni, într-un comunicat difuzat online.

Primarul a convocat o reuniune de urgență a autorităților locale și a chemat la o manifestație pentru marți după-amiază, pentru a cere măsuri din partea guvernului în vederea asigurării securității în regiune, unde, într-o primă fază, vor fi trimise unități de poliție suplimentare.

Consiliul comunității rome din Slovenia estimează numărul romilor la 7.000-12.000, în această țară cu 2 milioane de locuitori.

#Slovenia, #interne, #Justitie , #stiri internationale
