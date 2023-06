Povestea americanului care și-a creat propria țară: ”Suntem o dictatură în cea mai mare parte a timpului”

Prezentator de emisiuni nocturne, Randy Williams şi-a petrecut viaţa încercând să viziteze fiecare ţară din lume. Cum mai avea de vizitat doar o singură naţiune recunoscută de ONU, a decis să cumpere un teren arid de 11,07 acri (circa 4,5 hectare) în deşertul californian pentru a construi o nouă "ţară" numită după emisiunea sa radiofonică: Slowjamastan, relatează CNN.

"Am rămas fără ţări, aşa că mi-am creat propria mea ţară", spune Randy "R Dub!" Williams, un DJ de "slow jams" din San Diego, cunoscut acum sub numele de "Sultanul din Slowjamastan".

Purtând cel mai bun costum al său şi ochelari de soare, "Sultanul din Slowjamastan" şi-a declarat oficial independenţa faţă de Statele Unite ale Americii la ora 12:26 p.m., la 1 decembrie 2021, în timp ce transmitea secesiunea în direct din "biroul" său guvernamental în aer liber din Dublândia, capitala Republicii Slowjamastan.

Au trecut doi ani de atunci şi, în timp ce Sultanul de Slowjamastan a dat câteva legi bizare (a interzis purtarea de papuci tip Crocs, de exemplu), Republica are, de asemenea, toate trăsăturile unui stat-naţiune în devenire. Îşi eliberează propriile paşapoarte, are propriul steag, îşi tipăreşte propria monedă ("duble") şi are un imn naţional care este cântat la ocazii de stat.

Republica Slowjamastan revendică chiar peste 500 de cetăţeni înregistraţi, în timp ce alţi 4.500 de cetăţeni ar fi fost aprobaţi condiţionat sau aşteaptă la coadă pentru obţinerea cetăţeniei.

Acum că Williams este pe cale de a-şi îndeplini obiectivul său de o viaţă de a vizita toate ţările din lume, el invită turiştii să viziteze Republica Slowjamastan, deoarece intenţionează să creeze cea mai importantă "micronaţiune" din lume.

"Atunci când nu sunt la radio, probabil călătoresc într-o ţară de care cei mai mulţi nu au auzit", a declarat Williams pentru CNN cu puţin timp înainte de a pleca într-o călătorie în Turkmenistan, ultima ţară de pe lista sa de 193 de naţiuni recunoscute de ONU. "Unul dintre motivele pentru care am creat Slowjamastan a fost că, după 193 de ţări, am vrut o a 194-a!", a explicat el.

Cum arată Slowjamastan

Denumită oficial Teritoriile Unite ale Naţiunii Suverane a Republicii Populare Slowjamastan, "ţara" autoproclamată de Williams este situată în afara rutei 78 a statului California, la două ore şi jumătate de mers cu maşina la nord-vest de San Diego. Micul teren nu este mai mult decât un deşert, dar Williams a ridicat un panou enorm cu "Bine aţi venit în Slowjamastan" lângă autostradă, a construit un post de control al frontierei şi a arborat steagul colorat al Slowjamastanului deasupra biroului său ministerial, care în prezent este sub cerul liber, expus la intemperii.

Williams a fost inspirat să îşi creeze propria ţară după ce a vizitat diverse "micronaţiuni" - teritorii autoproclamate, adesea conduse de lideri excentrici - în timpul călătoriilor sale prin lume.

În august 2021, Williams a vizitat Republica Molossia, o micronaţiune de 11,3 acri din Nevada, care şi-a declarat independenţa faţă de Statele Unite ale Americii în 1998. Acolo, a beneficiat de un tur personal însoţit de "Excelenţa Sa, preşedintele Kevin Baugh". Aşa a aflat şi despre "războiul" în curs de desfăşurare al Republicii Molossia cu defuncta Germanie de Est, despre cum moneda locală (valora) este susţinută de aluat de prăjituri cu ciocolată în loc de aur, iar paşaportul i-a fost ştampilat şi i s-a făcut o fotografie la "graniţa" cu Statele Unite.

Când s-a întors acasă, în San Diego, Williams a început imediat să facă planuri măreţe pentru propriul său micro-stat. În octombrie 2021, a cumpărat un teren cu 19.000 de dolari şi, în decembrie, a declarat independenţa Slowjamastanului.

O dictatură în deșert

Williams spune că au fost o mulţime de oameni care au stat la coadă pentru a deveni cetăţeni în Slowjamastan.

"Suntem o dictatură în cea mai mare parte a timpului", spune Williams, în timp ce explică sistemul de "guvernare" al Republicii sale: "Ocazional, organizăm ceremonii speciale de vot şi referendumuri. Recent, le-am permis cetăţenilor să voteze asupra a ceea ce ar trebui să fie fructul nostru naţional, sportul nostru şi chiar cum ar trebui să se numească animalul nostru naţional", a povestit el.

Ar putea părea destul de paradoxal ca o "republică" să aibă ca şef de stat un sultan dictatorial, dar tocmai aceasta este ideea. Călătoriile lui Williams l-au dus în unele dintre cele mai curioase destinaţii din lume şi a văzut cu propriii ochi cultul personalităţii şi contradicţiile care există în locuri precum Republica Populară Democrată Coreeană de Nord.

Lui Williams îi place să pozeze pentru fotografii şi să ţină discursuri publice purtând uniforma sa de sultan, de culoare verde strălucitor, completată cu distincţii militare false, epoleţi aurii şi ochelari de soare coloraţi.

El angajează "poliţişti de frontieră" şi se înconjoară de "securitate" atunci când găzduieşte evenimente în Republica Slowjamastan şi impune o listă de interdicţii pe care toţi cetăţenii şi vizitatorii trebuie să le respecte pentru a evita "izgonirea". În prezent, printre aceste interdicţii se numără purtarea de "Crocs", "mumble rap" şi "oamenii care îşi pun picioarele pe bord".

Acum, a deschis graniţa şi pentru turişti, iar Williams a explicat pentru CNN Travel că cele mai populare activităţi includ selfie-uri în faţa semnului Slowjamastan, vizitarea Pieţei Independenţei şi căutarea ratonului Slowjamastan, animalul naţional.

Ce planuri viitoare are ”sultanul”

Următorul său plan măreţ este de a strânge suficiente fonduri pentru a construi "un râu leneş, o fermă de armadillo, un restaurant cu grătar mongol cu tot ce se poate mânca şi, bineînţeles, o statuie/monument uriaş al Marelui Lider (eu)".

"De asemenea, găzduim câteva activităţi pe tot parcursul anului", adaugă Williams, "inclusiv oportunităţi de a vă ştampila paşaportul Slowjamastani, de a participa la aniversarea noului stat şi chiar de a vă întâlni cu sultanul."

Williams spune că lucrează la crearea de legături diplomatice cu alte ţări şi că, în călătoriile sale recente, paşaportul său Slowjamastani a fost ştampilat de 16 ţări diferite, printre care Africa de Sud, Noua Zeelandă, Vanuatu şi Statele Unite.

El precizează clar că Slowjamastan îndeplineşte din punct de vedere tehnic criteriile unui stat-naţiune suveran, aşa cum sunt definite de Convenţia de la Montevideo din 1933, care este citată de obicei ca fiind cea mai bună definiţie a unei ţări.

Convenţia de la Montevideo cere ca o ţară să aibă o populaţie permanentă, un teritoriu definit, un guvern şi capacitatea de a întreţine relaţii diplomatice cu alte state, toate acestea fiind condiţii pe care Williams susţine că Republica Slowjamastan le îndeplineşte.

Următoarea etapă este ca sultanul să obţină recunoaşterea secesiunii micro-statului său de Statele Unite, deşi acest lucru ar putea fi puţin cam exagerat chiar şi pentru Williams.

"Sunt puţin frustrat să recunosc că, în ciuda e-mailurilor şi a mesajelor către preşedintele Biden pe Facebook, Twitter, Instagram şi MySpace, toate mesajele noastre au rămas necitite", mărturiseşte Williams. "Poate că sunt blocate în dosarul său de spam. Mergem pe varianta asta", conchide cu umor sultanul din Slowjamastan..