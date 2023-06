Calvarul celor care locuiesc lângă biserică: "Nu mergeam duminica dimineață la baie, de rușine că era popa în biserică și auzeam slujba"

Una dintre problemele comune ale celor care locuiesc la bloc sau la curte este legată de zgomot. Adesea, acesta provine de la cei care locuiesc în vecinătate care ascultă muzică prea tare.

Sunt situații în care cei care locuiesc în apropierea unei biserici dotate cu sistem puternic de sonorizare se plâng că sunt deranjați de slujbele care nu îi lasă să doarmă.

O astfel de situație a fost relatată în mediul online de un român care caută soluții.

"Locuiesc la aproximativ 100 m de biserică și de un an s-a montat un sistem audio care se aude foarte tare, inclusiv cu geamurile închise, la fiecare sărbătoare ne dă trezirea la ora 7.

Am încercat să vorbim cu el să le lase mai încet, dar nu avem cu cine.

Ce putem face în acest caz?", a scris acesta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Nu am auzit niciodată pe cineva care să se plângă"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

"Să fiți fericiți că încă se mai face sfântă Liturghie pe pământ. Căci va veni vremea când nu se va mai face și atunci când nu se va mai face sfântă Liturghie sfârșitul e aproape. Dacă era o crâșmă și cânta muzică non stop și se mai auzeau și înjurături era mai bine, oare? Eu mi-aș dori să fiu aproape de biserică, însă din păcate nu am norocul ăsta."

"Veniți în Dobrogea. Preoții creștini se aud la fiecare sărbătoare, iar cei musulmani în fiecare seară. Nu am auzit niciodată pe cineva care să se plângă."

"Bine că nu vă deranjează plozii care urlă prin jurul blocului la orice oră, drifturile unor mașini noaptea, manelele vecinilor care nu pot asculta în căști, bormașinile unor harnici și lista poate continua, dar vă deranjează slujba."

"M-am obișnuit, îmi fac cruce și îmi văd de treabă"

"La mine în sat se bate și toaca, înainte de slujbă, în zilele de sărbătoare. Vis-a-vis de biserică stă o familie de musulmani. Dacă ei n-au făcut niciodată reclamație, ba au și ajutat biserica, ar fi absurd să facem noi, creștinii ortodocși! M-am obișnuit, îmi fac cruce și îmi văd de treabă."

"Păi și dacă suntem adepții unei alte religii? De ce să fim obligați să auzim propovăduirea unei religii impuse? Legal, aș vedea-o ca o încălcare."

"Geamurile apartamentului dau fix în curtea bisericii. În jurul bisericii este un întreg cartier. Peste drum, mai este o biserică. Dacă la asta a mea bat clopotele în diminețile de sărbătoare și în fiecare sâmbătă și duminică dimineață, la aia de peste drum bat clopotele din oră în oră. La biserica mea există și sistem de sonorizare, aud fiecare slujbă de parcă aș fi acolo.

Am avut ani de zile în care nu mergeam duminică dimineață la baie, de rușine că era popa în biserică și auzeam slujba. Eu nu am făcut nicio reclamație, nu sunt genul. Nu îmi place să mă cert cu vecinii (cu popa, în cazul asta).

Dar sunt convinsă că de-a lungul timpului este imposibil să nu fi făcut cineva măcar o reclamație. Iar faptul că nu s-a schimbat nimic, îmi dă de înțeles că nu prea ai ce să le faci. Sigur că e posibil să mă înșel. În timp m-am obișnuit, vă spun sincer. Nici nu le mai bag în seama, nu le mai aud.

În schimb, ca și sfat: mi-am pus rulouri exterioare. Sigur că le-am pus din considerente de lumină, însă să știți că atenuează foarte mult zgomotul. Nu vă certați cu oamenii bisericii, nu fac un lucru rău. Au pus ca să audă bătrânii. Nu e ca și cum pun slujbe la miez de noapte. Fix acum în timp ce scriu, ascult slujba. A început de la 8 fix, cu clopotele. În 10 minute se termină. Abia dacă i-am băgat în seama. O să vă obișnuiți, vă garantez."

"Sper să primești și răspunsuri pertinente. Eu doar îți las mesaj de încurajare, și pentru mine ar fi extrem de deranjant.

Nu sunt avocat, dar mă gândesc că până la 8 dimineața e ora de liniște și ar trebui să se conformeze și ei."

"Există soluții legale"

"Să scoți și tu boxele pe geam cu BUG MAFIA, PARAZIȚII, variantele necenzurate. Sunetul se propagă în ambele direcții."

"Există soluții legale, puteți notifica biserica, faceți o măsurare fonică în locuință, vedeți întâi cum iese. Dacă biserica nu se conformează, atunci o dați în judecată. Aici sunt două variante, fie prelungiți cât puteți procesul, fie îl grăbiți, în funcție de reacția preoților care slujesc va adaptați strategia, să vă fie favorabilă. Vorbiți cu un avocat dacă este atât de greu de suportat, vă cred, este uneori inuman, efectiv tortură sonoră."

"Ascultă slujba. Te liniștește."

"Eu am sunat la secția de Poliție din cartier și am reclamat deranjul. Polițistul a fost foarte surprins, aproape că nu a vrut să îmi înregistreze plângerea, dar am insistat, am oferit toate datele personale și în ultimii 6 ani s-a mai întâmplat doar o dată."

"Faceți împreună cu mai mulți vecini reclamație la Protecția Mediului pentru poluare fonică, trimiteți adresa scrisă către Arhiepiscopia de care aparține biserica respectivă și dacă nici așa nu merge, vă adresați în instanță. (părerea mea)"

