Au apărut, în sfârșit, detaliile oficiale ale smartphone-ului de buget CMF Phone 1. Cu ce vine sub carcasă

Sub-brandul CMF al companiei Nothing a prezentat în sfârșit, printr-un videoclip oficial, viitorul său smartphone de buget, CMF Phone 1.

După numeroase teasere, acum putem vedea întregul telefon și funcțiile sale suplimentare. Compania a postat pe Instagram și X pentru a prezenta detalii esențiale despre Phone 1, inclusiv variantele de culoare, accesoriile disponibile și modul în care funcționează spatele detașabil al telefonului.

Videoclipul oficial dezvăluie că CMF Phone 1 va fi disponibil în patru variante de culoare: Black, Blue, Light Green și Orange. Nuanțele Black și Light Green au o textură subtilă, în timp ce variantele Blue și Orange oferă un strat de piele vegană. Aceste detalii de design sunt remarcabile, făcând telefonul să iasă în evidență în segmentul de piață medie.

Spatele detașabil și accesoriile

Un aspect inovator al CMF Phone 1 este spatele detașabil, care poate fi schimbat de utilizatori cu ajutorul unei șurubelnițe incluse. Videoclipul postat pe Instagram detaliază cum poate fi realizată această operațiune. Deși nu este clar dacă aceste plăci detașabile permit accesul facil la componentele interne, cum ar fi bateria, pentru o înlocuire rapidă, acestea adaugă un element estetic unic telefonului.

Pe lângă panourile detașabile, utilizatorii pot atașa o curea de mână sau un suport pentru telefon în colțul din dreapta jos al dispozitivului. De asemenea, există opțiunea de a adăuga o carcasă mai voluminoasă cu un compartiment bombat, oferind astfel diverse moduri de personalizare și utilitate.

Specificații tehnice

Conform leak-urilor anterioare, CMF Phone 1 va fi echipat cu un SoC Dimensity 7300, o cameră principală de 50MP și un ecran AMOLED de 6,7 inci cu o rată de reîmprospătare de 120Hz. Alte specificații includ un slot pentru card microSD și o baterie de 5.000mAh cu suport pentru încărcare rapidă la 30W. Aceste specificații plasează CMF Phone 1 într-o poziție competitivă pe piața de smartphone-uri de gamă medie.

CMF by Nothing va lansa oficial CMF Phone 1 pe 8 iulie, alături de Buds Pro 2 și Watch Pro 2. Cu prețuri accesibile și funcții inovatoare, CMF Phone 1 are potențialul de a atrage atenția utilizatorilor din segmentul de gamă medie, oferind o combinație de design atractiv și specificații solide. Conform surselor, prețul de pornire va fi de la 200 EUR.

