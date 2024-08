HMD Global se reinventează. Compania anunță lansarea telefonului cu branding „Barbie”

HMD Global, compania care recent și-a extins portofoliul de produse lansând telefoane sub propriul brand, nu doar sub marca Nokia, pregătește lansarea unui telefon cu branding „Barbie”. Anunțat pentru sfârșitul acestui an, telefonul a fost deja certificat de autoritățile chineze de la TENAA, dezvăluind designul și specificațiile dispozitivului.

Detalii Despre telefonul HMD Barbie

Format și Design:

Telefonul HMD Barbie adoptă un format clamshell (cu clapetă), asemănător cu Nokia 2660 Flip. Carcasa telefonului este de culoare roz, cu logo-ul Barbie prezent pe partea frontală, sub display, și pe capacul din spate. Acest design atrăgător este clar destinat fanilor brandului Barbie și colecționarilor de produse tematice.

Specificații tehnice:

Memorie: Telefonul vine cu un mic upgrade față de modelul Nokia 2660 Flip, oferind 64 MB de RAM în loc de 48 MB. Stocarea internă rămâne la 128 MB, cu posibilitatea de extindere printr-un card de memorie de până la 32 GB.

Chipset: Dispozitivul utilizează același chipset Unisoc T107, tactat la 1 GHz.

Baterie: Bateria este detașabilă și are o capacitate de 1.450 mAh.

Ecrane: Ecranul intern măsoară 2,8 inch, iar cel exterior 1,77 inch.

Telefonul HMD Barbie este așteptat să fie lansat la sfârșitul lunii august, probabil pe 28 august. Deși acest lucru vine la mai mult de un an după lansarea oficială a filmului Barbie, dispozitivul are toate șansele să atragă fanii și colecționarii de produse cu branding Barbie.

Ads