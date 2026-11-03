Record nou în lumea telefoanelor. Un producător testează baterii ce pot ține o săptămână fără încărcare

Honor pare să împingă tot mai departe ideea de telefon cu autonomie foarte mare. Compania ar testa acum baterii de 14.000 și 15.000 mAh, cu obiectivul ca un smartphone să poată funcționa până la o săptămână cu o singură încărcare.

Informația vine de la Digital Chat Station și, pentru moment, se referă doar la teste. Nu există un model comercial confirmat și nici o dată de lansare. Direcția nu apare însă din senin. Honor a crescut treptat capacitatea bateriilor folosite pe unele dintre telefoanele sale în ultimul an.

Seria Win, lansată la finalul lui 2025, a pornit de la 10.000 mAh. În iunie 2026, Honor X80 Pro Max a urcat la 11.000 mAh, iar seria Win 2, prezentată în octombrie, a ajuns deja la 12.070 mAh.

Saltul spre 15.000 mAh ar fi următorul pas

Honor Win RT 2 și Win Turbo 2 folosesc deja baterii de 12.070 mAh, iar primul dintre ele oferă și încărcare la 90W.

Asta arată că producătorul nu testează doar pe hârtie astfel de capacități, ci le introduce deja pe telefoane disponibile comercial.

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Un exemplu este și X80 Pro Max. Honor spune că modelul a stabilit un record Guinness într-un test de streaming live, unde a funcționat 26 de ore, 8 minute și 34 de secunde. Rezultatul este însă valabil pentru acel scenariu precis și nu înseamnă că telefonul oferă aceeași autonomie în orice tip de utilizare.

Trecerea la 14.000 sau 15.000 mAh ar putea aduce însă alte probleme. O baterie atât de mare poate influența grosimea și greutatea telefonului, dar și modul în care este gestionată temperatura. Deocamdată nu există informații despre dimensiunile prototipurilor, viteza de încărcare sau timpul necesar pentru o încărcare completă.

Nici autonomia de o săptămână nu poate fi luată încă drept o cifră sigură. Ea rămâne mai degrabă ținta urmărită de Honor și va depinde mult de ecran, procesor și modul în care telefonul este folosit.

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