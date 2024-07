Android oferă o multitudine de funcții și opțiuni de personalizare care pot îmbunătăți semnificativ experiența de utilizare. Iată câteva sfaturi și trucuri mai puțin cunoscute care vor ajuta utilizatorii să profite la maximum de dispozitivele lor Android.

1. Personalizarea meniului „Quick Settings”

Utilizatorii pot personaliza meniul „Quick Settings” pentru a avea acces rapid la funcțiile pe care le folosesc cel mai des.

Tutorial: Să gliseze în jos de două ori din partea de sus a ecranului pentru a deschide complet meniul „Quick Settings”, să apese pe pictograma creion pentru a edita și să adauge, elimine sau rearanjeze comutatoarele după preferință.

2. Utilizarea split-screen pentru multitasking

Funcția de ecran divizat permite utilizatorilor să ruleze două aplicații simultan, ceea ce este ideal pentru multitasking.

Tutorial: Să deschidă aplicația pe care doresc să o folosească, să apese pe butonul de aplicații recente, să atingă pictograma aplicației și să selecteze „Split screen”. Apoi să aleagă a doua aplicație din lista de aplicații recente sau din ecranul de pornire.

3. Crearea de comenzi rapide pentru contactele preferate

Utilizatorii pot crea comenzi rapide pentru contactele lor preferate pe ecranul de pornire pentru a le accesa rapid.

Tutorial: Să țină apăsată aplicația „Phone” sau „Contacts”, să selecteze „Create shortcut” sau „Add to home screen”, apoi să aleagă contactul dorit și să plaseze comanda rapidă pe ecranul de pornire.

4. Utilizarea Google Assistant pentru automatizare

Google Assistant poate fi folosit pentru a automatiza diverse sarcini și a controla dispozitivele smart home.

Tutorial: Să deschidă Google Assistant și să spună „Set up routines”. Să configureze rutine personalizate pentru diverse scenarii, cum ar fi „Good morning” pentru a seta alarma, a aprinde luminile și a reda știrile.

5. Activarea modului „Guest” pentru confidențialitate

Modul „Guest” permite utilizatorilor să își împărtășească telefonul cu alte persoane fără a le oferi acces la datele personale.

Tutorial: Să gliseze în jos pentru a deschide „Quick Settings”, să apese pe pictograma utilizatorului și să selecteze „Add guest”. Telefonul va trece în modul „Guest”, protejând datele personale ale utilizatorului.

6. Controlul telefonului cu gesturi

Utilizatorii pot activa și personaliza gesturile pentru a controla telefonul mai eficient și pentru a accesa rapid funcțiile.

Tutorial: Să acceseze „Settings” > „System” > „Gestures” și să activeze gesturile dorite, cum ar fi „Swipe fingerprint for notifications”, „Jump to camera” sau „Flip to Shhh”.

7. Dezactivarea notificărilor pentru aplicații specifice

Aceasta este o funcție extrem de utilă pentru utilizatorii care doresc să reducă numărul de notificări și să se concentreze mai bine. Utilizatorii pot alege să dezactiveze notificările pentru anumite aplicații fără a dezactiva toate notificările.

Tutorial: Să acceseze „Settings” > „Apps & notifications” > „See all apps”. Să selecteze aplicația dorită, să apese pe „App notifications” și să dezactiveze notificările sau să ajusteze setările pentru fiecare tip de notificare.

8. Salvarea bateriei cu modul „Battery Saver”

Modul „Battery Saver” ajută la prelungirea duratei de viață a bateriei prin limitarea activităților de fundal și ajustarea performanței.

Tutorial: Să acceseze „Settings” > „Battery” > „Battery Saver” și să activeze modul. Pot seta și activarea automată a acestui mod la un anumit nivel de baterie.

9. Acces rapid la funcții cu aplicația „Edge” (disponibilă pe anumite dispozitive)

Unele dispozitive Android, cum ar fi cele de la Samsung, oferă o aplicație „Edge” care permite accesul rapid la aplicații, contacte și alte funcții.

Tutorial: Să activeze aplicația „Edge” din „Settings” > „Display” > „Edge screen” și să configureze panourile dorite pentru acces rapid.

