Smiley, criticat de fani pentru alegerile vestimentare: „Chiar te strică fusta aia”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 14:55
Smiley, criticat de fani pentru alegerile vestimentare: „Chiar te strică fusta aia”
Smiley FOTO: Instagram/ smiley_omul

Smiley a devenit ținta criticilor pe rețelele sociale din cauza ultimelor sale apariții vestimentare, care i-au lăsat pe mulți fani perplecși. Artistul, recunoscut pentru stilul relaxat și adesea atipic, a atras numeroase comentarii acide după ce a apărut purtând pantaloni extrem de largi, care i-au făcut pe unii internauți să creadă că poartă, de fapt, o fustă.

„Dragă Smiley, îmi ești simpatic, îmi plac melodiile tale, dar acești pantaloni foarte evazați nu te avantajează deloc”, „Te-a îmbrăcat Gina ca să nu te privească nimeni”, „Chiar te strică fusta aia… poți să iei niște pantaloni adevărați, fii bărbat”, „Ce pantaloni caraghioși!”, au scris fanii în dreptul fotografiilor cu ținuta controversată.

Nici outfitul ales pentru nunta prietenului său, compozitorul Șerban Cazan, nu a scăpat neanalizat. Smiley și Gina Pistol au fost nași la petrecerea de poveste care a avut loc pe 21 septembrie, în Grecia, un eveniment cu invitați celebri precum Ruby, Geanina Ilieș, Jo, Antonia și Alex Velea.

Dacă Gina a strălucit într-o rochie elegantă și a fost admirată de toată lumea, Smiley a preferat un costum negru supradimensionat, completat de încălțări atipice, în locul pantofilor clasici.

Alegerea a fost privită de mulți drept „bizară” și nepotrivită pentru o nuntă, iar comentariile critice nu au întârziat să apară. Chiar și în decorul spectaculos de pe malul mării, ținuta cântărețului a rămas subiectul preferat al fanilor, eclipsând atmosfera de basm a evenimentului.

