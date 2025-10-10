Smiley, dezvăluiri despre discuțiile tensionate cu Gina Pistol. Cum trec peste conflicte: „Se termină cu...”

Smiley trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale, bucurându-se din plin de rolul de tată și de partener devotat. De când a apărut pe lume micuța Josephine, artistul radiază de fericire de fiecare dată când vorbește despre ea și despre familia sa.

Într-un interviu pentru VIVA!, Smiley a povestit cu sinceritate despre echilibrul dintre carieră, viața de familie și iubirea care îi leagă pe toți trei.

Artistul, mereu implicat în zeci de proiecte muzicale și de televiziune, recunoaște că uneori timpul devine o provocare, însă pasiunea îl ține în mișcare:

„Le fac pe rând, ce-i drept. Dorm mai puțin decât alții, asta e adevărat și, culmea, reușesc să mai stau și pe acasă. Nu știu, sunt destul de focusat și determinat atunci când fac ceva care mă pasionează.”

Când vine vorba despre Gina, partenera lui de viață, Smiley vorbește cu o afecțiune sinceră, dar și cu mult umor, recunoscând că nu obișnuiește să își exprime dragostea în declarații grandioase, ci prin gesturi mărunte, zi de zi.

„N-aveți foi în revistă să-i enumăr eu toate calitățile. (zâmbește) Da, simțul umorului este clar în top, ne distrăm și râdem mult împreună și orice discuție, oricât de serios ar fi subiectul, se termină cu o glumă. Nu prea este genul meu să fac declarații de dragoste public și să vorbesc despre lucrurile pe care le simt, mi se pare că ele se transmit și se exprimă la fiecare pas, în cele mai mici gesturi, în viața de zi cu zi și de secundă cu secundă. Și în plus, se văd, le emanăm, nu le definim neapărat în cuvinte mari. E frumoasă viața noastră împreună și îi mulțumesc Ginei pentru asta!”

Cum se împarte între carieră și familie

Deși are un program încărcat, Smiley spune că, odată ce ajunge acasă, lumea se oprește în loc pentru el — totul se învârte în jurul fiicei sale.

„Acasă mă joc tot timpul, până când adoarme fiica, până în ultimul moment în care adoarme petrecem timp împreună.”

Vorbind despre micuța Josephine, artistul nu ascunde cât de mult le seamănă amândurora — atât lui, cât și Ginei Pistol. În familie, creativitatea, expresivitatea și umorul sunt moșteniri care se transmit firesc.

„Eu cu Gina ne asemănăm destul de tare. Avem partea asta creativă foarte dezvoltată, suntem amândoi cu simțul umorului, suntem orientați către partea artistică, ne plac foarte mult muzica, dansul… Cred că de la amândoi a luat toate chestiile astea! Ne strâmbăm amândoi foarte mult (râde), la fel și Josephine. Este extrem de expresivă, de aceea zic că seamănă cu amândoi, că ambii suntem expresivi.”

