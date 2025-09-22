Smiley și Gina Pistol, imagine romantică împreună. Cei doi au fost nași de cununie

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 12:27
Smiley și Gina Pistol, imagine romantică împreună. Cei doi au fost nași de cununie
Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. FOTO: Facebook/Gina Pistol

Gina Pistol și Smiley au fost nașii de cununie ai prietenilor lor Șerban Cazan și Andreea. La nunta compozitorului au luat parte numeroase vedete din showbiz, creând un eveniment plin de eleganță și emoție.

În urmă cu câteva zile, Șerban Cazan a oficializat căsătoria civilă cu Andreea Ilie, moment în care apariția lui Smiley alături de Gina Pistol nu a trecut neobservată. În weekend, cei doi îndrăgostiți au ales să își celebreze iubirea și religios, într-o biserică din Grecia, alături de familie, prieteni și apropiați.

Evenimentul a fost oficiat în limba română, iar un cor a interpretat melodii bisericești, emoționând invitații. Gina Pistol și Smiley au fost prezenți alături de cuplu pe tot parcursul ceremoniei, impresionând prin ținutele lor sofisticate: ea a purtat o rochie alb-negru cu părul prins în coc, iar el a ales un costum modern.

Mireasa a ales o rochie albă cu o crăpătură pe picior, iar mirele a optat pentru un costum crem. După cununia religioasă, invitații s-au mutat la petrecerea organizată într-o vilă spectaculoasă, cu piscină și vedere la mare, unde distracția a durat până dimineața. Printre participanți s-au numărat CRBL, Antonia, Ruby, Jo, Geanina Ilieș și Cabron. Smiley și Gina Pistol au fost în centrul atenției, cântând și dansând, iar fetița Josephine i-a acompaniat în momentele de veselie.

Șerban Cazan este un producător și compozitor român cu o carieră internațională de peste 15 ani. A început la HaHaHa Production alături de Smiley și a devenit rapid o piesă importantă a echipei creative. În 2021, a extins orizonturile globale prin proiectul RomDrops, realizat împreună cu Milk & Honey și Oak Felder.

Printre realizările sale de top se numără producția piesei „Mantra” a artistei Jennie de la BLACKPINK, care a ajuns pe locul 1 în trending YouTube în 16 țări și a fost nominalizată la Asian Pop Music Awards 2024. Totodată, a semnat producția piesei „What Do You Believe In” a lui RagnBone Man, desemnată „piesa săptămânii” pe BBC Radio 2 și „cea mai tare piesă” pe BBC Radio 1.

Cazan a colaborat și cu artiști de talie internațională precum Rita Ora și Fatboy Slim („Praise You”), James Carter și Ofenbach („Can’t Forget You”), contribuind și la ultimul album al lui RagnBone Man, incluzând șase dintre creațiile sale.

