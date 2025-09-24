Cum a reușit să slăbească Smiley și la ce aliment a renunțat complet: „E greu pentru mine”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 12:59
1558 citiri
Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. FOTO: Facebook/Gina Pistol

Gina Pistol a debutat noul sezon „MasterChef 2025” afișând o schimbare vizibilă în siluetă, cu 8 kilograme mai puțin, iar acum și Smiley, soțul său, a început să urmeze același stil de viață sănătos.

Artistul a recunoscut că merge regulat la sală împreună cu prezentatoarea și că a renunțat la anumite alimente pentru a-și menține sănătatea.

„Am mai slăbit amândoi, da. Țin în continuare regim, n-am mai mâncat dulciuri de o lună și jumătate. Nu știu, nu m-am cântărit. Dar mergem la sală frecvent, ținem dietă, mă rog, cât se poate. Dar eu am renunțat la dulciuri, ceea ce pentru mine e un lucru mare de tot, pentru că eu sunt obișnuit să mănânc ceva dulce în fiecare zi. E greu pentru mine, e foarte greu. Dar ne susținem unul pe altul cumva. Dimineața când te mai trezești așa și zicem “nu prea am chef”, celălalt zice “hai, hai la sală, hai să facem”. Da, îmi doresc doar să fiu sănătos, să-mi mențin stilul ăsta în care să fac sport constant, pentru că realizez că am un copil mic și vreau ca la 60-70 de ani să nu mă târâi după ea, să fiu în stare să merg, să călătoresc cu ea sau cine știe, habar n-am, dar să mă țin după ea. Să nu fiu un moș”, a declarat Smiley pentru Cancan.

Cum a slăbit și Gina Pistol?

Într-un interviu pentru Click!, Gina Pistol a dezvăluit metoda care a ajutat-o să slăbească: „Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”

Vedeta a explicat că pierderea în greutate nu s-a oprit aici, fiind completată de exerciții fizice și un regim echilibrat: „M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul-dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”, a mai spus Gina.

